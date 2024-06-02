Çorum'da mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişinin durumu ağır.
Çorum'da mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülabibey ve Ulukavak mahalleleri, Çalkışla köyü ve Oğuzlar ilçesinde, doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlan 8 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.