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Çorum'da mantardan zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Çorum'da mantardan zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

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Çorum'da, 10 kişi mantardan zehirlendi.

Çorum'da, 10 kişi mantardan zehirlendi.

Çorum'un Sungurlu ve Laçin ilçelerinde, doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan hastalardan Haydar Ö. (75) ile Sultan Ö'nün (71) durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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