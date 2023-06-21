Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri öldü

Çorum'da, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden biri hayatını kaybetti.

İl merkezi ve ilçelerde doğadan topladıkları mantarı yiyen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yedikleri mantardan zehirlenenlerden Dursun Özseçer (62), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer kişilerin tedavisi sürüyor.