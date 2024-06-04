Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Mecitözü ve Uğurludağ ilçeleri ile Ovasaray ve Palabıyık köylerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 7 kişi tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kusma Çorum Sağlık Güncel Haberler

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title