Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Mecitözü ve Uğurludağ ilçeleri ile Ovasaray ve Palabıyık köylerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 7 kişi tedavi altına alındı.