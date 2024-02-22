Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallasi Kafkasevleri 14. Sokak'ta ikamet eden K.B. (49) doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayeti ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.