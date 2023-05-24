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Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı koca tedavi altına alındı

Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı koca tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan karı koca tedavi altına alındı.

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan karı koca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin E. (71) ile eşi Nurhan E. (69), Kırkdilim köyü yakınlarında topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran karı koca tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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