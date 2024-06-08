Çorum'da mantar toplarken düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde mantar toplamak için gittiği engebeli arazide düşerek yaralanan kadın, ambuns helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı İmat köyünde yaşayan ve dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz (72), akşam eve dönmedi.

Yakınları, çevrede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde engebeli arazide yaralı olarak bulundu.

Arazinin uygun olmaması nedeniyle sağlık ekiplerinin yanına ulaşamadığı kadın, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Helikopterin uygun bir yere inmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın arazide düştüğü için yaralandığı anlaşıldı.

Yılmaz, daha sonra ambulans helikopterle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.