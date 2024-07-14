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Çorum'da Mangal Yangınında 6 Dekar Alan Zarar Gördü

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Çorum'un Dodurga ilçesinde yakılan mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle içinde ağaçların da bulunduğu 6 dekar alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla söndürdüğü yangın nedeniyle içinde 8 ardıç ağacının da bulunduğu 6 dekar otluk alan zarar gördü.

Çorum'un Dodurga ilçesinde yakılan mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle içinde ağaçların da bulunduğu 6 dekar alan zarar gördü.

Okul Mahallesi Aktaş Mevkisinde M.A'ya ait bağ evinde yakılan mangaldan çıkan kıvılcımların otluk alana sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla söndürdüğü yangın nedeniyle içinde 8 ardıç ağacının da bulunduğu 6 dekar otluk alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Dodurga Çorum Çevre Yaşam Güncel Haberler

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