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Çorum'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde malzeme deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde malzeme deposu olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şenyurt Mahallesinde Sarıalan köyü yolunda Muhittin Tekeci'ye ait inşaat malzemeleri bulunan depoda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel

Osmancık İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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