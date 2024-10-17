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Çorum'da Mahkeme Çıkışında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Çorum'da Mahkeme Çıkışında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir adam, davalık olduğu kız kardeşi ve yeğenine mahkeme çıkışında sokak ortasında tabancayla saldırdı. Yapılan soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'un Bayat ilçesinde Ahmet K. (57), davalık olduğu kız kardeşi ile yeğenini mahkeme çıkışı sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Bayat ilçesi Yeni Mahalle Efe Sokak'ta meydana geldi. Ahmet K., 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe Keskin (54) ile oğlu Caner Tosyalı'ya (28) mahkeme çıkışı tabancayla 5 el ateş etti. Anne ile oğlu kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinin arka sokağında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla yakaladı. Anne ile oğlu Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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