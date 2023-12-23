Çorum'da maden ocağında kamyon kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kontrol sonucunda işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Çorum'un Dodurga ilçesindeki maden ocağında kamyonun çarptığı işçi, hayatını kaybetti.
İ.M. idaresindeki 06 DR 4916 plakalı kamyon, manevra yaptığı sırada Ahmet Coşar'a (59) çarptı.
İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 5 çocuk babası Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Coşar'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.