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Çorum'da lise öğrencileri iklim sorunlarına dikkat çekmek için bisiklet sürdü

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Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü. Proje kapsamında öğrencilere iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında eğitim verildi.

Çorum'da lise öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Almanya, Yunanistan, Polonya ve İspanya'daki okullarla ortağı olduğu "Climate Without Borders; The Key To Achieving a Clean and Healthy Environment" projesi kapsamında öğrencilere iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçlarını hakkında eğitim verildi.

Öğrencilerin temiz bir çevre elde etmek için uluslararası iş birlikleri yapmalarını hedefleyen proje kapsamında Çorum'daki öğrenciler, karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Anadolu Lisesi Çorum Çevre Eğitim Güncel Haberler

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