Çorum'da lise öğrencileri iklim sorunlarına dikkat çekmek için bisiklet sürdü

Çorum'da lise öğrencileri, iklim sorunlarına neden olan karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla Millet Bahçesi'nde bisiklet kullandı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin Almanya, Yunanistan, Polonya ve İspanya'daki okullarla ortağı olduğu "Climate Without Borders; The Key To Achieving a Clean and Healthy Environment" projesi kapsamında öğrencilere iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçlarını hakkında eğitim verildi.

Öğrencilerin temiz bir çevre elde etmek için uluslararası iş birlikleri yapmalarını hedefleyen proje kapsamında Çorum'daki öğrenciler, karbon salınımına dikkat çekmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Millet Bahçesi'nde bisiklet sürdü.