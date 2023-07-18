Çorum'da laf atma kavgasında bir kişi yaralandı
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Çorum'da kız arkadaşına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi ile tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek bir işyerinin vitrin camının kırılmasına ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, tacizci ise gözaltına alındı.
Çorum'da "laf atma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi vitrin camına düşerek yaralandı.
Salih D., Gazi Caddesi'nde kız arkadaşına sözlü tacizde bulunduğu iddia ettiği E. K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda dengesini kaybederek bir işyerinin vitrin camına düşen Salih D., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Salih D., ambulansla Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
E. K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, camı kırılan işyerinde maddi hasar oluştu.