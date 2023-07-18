Çorum'da laf atma kavgasında bir kişi yaralandı

Çorum'da kız arkadaşına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi ile tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek bir işyerinin vitrin camının kırılmasına ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, tacizci ise gözaltına alındı.