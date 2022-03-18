ÇORUM'DA KUYUMCU SOYGUNCULARI YAKALANDI; ALTINLARI MEZARA GÖMMÜŞLER

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcudan yüklü miktarda altın ve para çalarak kayıplara karışan maskeli ve silahlı 7 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altın bileziklerin kente mezarlığa gömüldüğü ortaya çıkan soygun anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün ilçenin Sunguroğlu Mahallesi 1'inci Cadde'de yer alan Nurettin K.'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Maskeli 4 kişi, pompalı tüfeklerle geldikleri iş yerinde kuyumcu Nurettin K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan çok sayıda altın ve kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ALTINLARI MEZARA GÖMMÜŞLER

Çevrede 100'ün üzerinde incelenen kamera kayıtlardan yola çıkan polis ekipleri olaya 7 şüphelinin karıştığını tespit etti. Eşkal ve kimlikleri saptanan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyon sonucu saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüpheliler sorgularında çaldıkları altınları bir süre saklandıkları ilçe kabristanlığında bir mezara gömdüklerini itiraf etti. Ekiplerin detektörle araması sonucu gömülen alandan 37 bilezik ve 4 kol saati çıkarıldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada da bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Kuyumcudan altın ve yüklü miktarda para çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcuya müşteri kılığında giren şüphelilerin, giysilerinin altına sakladıkları 2 pompalı tüfeği çıkartıp, iş yeri sahibine doğrulttukları, ardından vitrindeki altın ve kasadaki paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.