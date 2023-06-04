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Çorum'da Kuvvetli Sağanak Sel Sularına Neden Oldu

Çorum'da Kuvvetli Sağanak Sel Sularına Neden Oldu

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel sularının bastığı Ankara-Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel sularının bastığı Ankara- Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın ardından sel suları Ankara-Çorum karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Alaca ilçesinde ise etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Alaca Çorum Güncel Haberler

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