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Çorum'da "Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi Konferansı" yapıldı

Çorum'da
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Çorum İskilip Kaymakamlığınca "Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi Konferansı" düzenlendi.

Çorum İskilip Kaymakamlığınca "Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi Konferansı" düzenlendi.

Tarih araştırmacısı ve yazar Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, Redif Kışlası Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, Müftü İsmail Hakkı Efendi'nin Milli Mücadele'yi idare eden, halkı aydınlatan isimlerin başında geldiğini söyledi.

Çanakkale Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna dek çok çetin savaşlar yapıldığını belirten Sarıkoyuncu, "Müftü İsmail Hakkı Efendi, halka Atatürk'ün dediği gibi cami kürsülerinde, minberlerde, meydanlarda düşmanla mücadele etmenin dini bir görev olduğunu anlatmıştır. İsmail Hakkı Efendi vatan savunmasının dini görev olduğunu, Peygamberimizin ifadesi ile vatan savunmasının imandan olduğunu iyi bir şekilde anlatarak halkı aydınlatmıştır. Öncülüğünde Müdafiyi Hukuk Cemiyeti kurulmuştur." dedi.

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Cemal Ekin ise Hacıkarani Mezarlığı'nda restorasyon çalışması yaparken İsmail Hakkı Efendi'nin kabrine rastladıklarını anlattı.

Ekin, "Mezar taşındaki yazıdan yola çıkarak İsmail Hakkı Efendi'nin bütün seceresini çıkardık. Bir mezar inşa ettirerek koruma altına aldık. İsmail Hakkı Efendi'nin Ali ve Nuri adında iki oğlundan biri olan Ali, 28 yaşında Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüştür. Her kesimden insanımızın bu mezarı ziyaret etmesi beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Konferansın ardından İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ile konuşmacılar, İsmail Hakkı Efendi'nin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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