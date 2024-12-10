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Çorum'da Kurutma Makinesinden Yangın Çıktı

Çorum'da Kurutma Makinesinden Yangın Çıktı
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Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bir evde kurutma makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bir kişi fenalaştı.

Çorum'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katında T.G'ye ait dairede kurutma makinesinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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