Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

Çorum'da dron desteğiyle yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye tehlikeli şerit değiştirme, üç sürücüye cep telefonu kullandığı için ceza verildi.

Çorum'da dron desteğiyle yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye tehlikeli şerit değiştirme, üç sürücüye cep telefonu kullandığı için ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

İskilip Caddesi'nde yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen üç sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca muayenesi olmayan üç aracın sürücüsüne de ceza kesildi.

"Emniyet kemeri taktıysan bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen denetimlerde de 298 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanımının önemi, direksiyon başında cep telefonu kullanmama ve hız sınırlarına uyma konularında bilgi verildi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Tragger Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title