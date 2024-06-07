Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılara karşı uyarı

Çorum'un Dodurga İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Polis, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, sahte paraya karşı vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı.

Ekipler broşürleri kurbanlık satışı yapılan yerlerde satış yapanlara ve vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşları hayvan hırsızlığına karşı uyaran polis, hayvanların tutulduğu ahırları kilitleyerek şüphelendikleri araç ve şahısları ihbar etmelerini istedi.

Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya hayvan pazarını gezdi

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Kurban Bayramı öncesi Dodurga Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla ve kurban satıcılarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Çetinkaya, Dodurga Belediyesi olarak hayvan pazarında önlemlerini aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayram öncesi alışverişlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde denetimlere devam ettirecek." dedi.