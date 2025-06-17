Çorum'da Kundaklama İhbarıyla 120 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında yaklaşık 120 dekar buğday tarlası yandı.

Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisine motosikletle gelen bir kişinin buğday tarlalarını ateşe verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yaklaşık 120 dekar buğday ekili tarlanın yanmasına neden olan yangınla ilgili kundaklama iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.???????