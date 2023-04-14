Çorum'da kumar oynatılan dernek merkezindeki 4 kişiye para cezası verildi

Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yavruturna Mahallesi'ndeki bir dernek merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısından arama kararı çıkartarak girdikleri dernek merkezinde 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Dernekte yapılan aramada 200 lira ile kumar oynamak için kullanılan eşyalar bulundu. Dernekteki 4 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Dernek başkanı hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.