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Çorum'da kumar oynanan derneğe operasyon: Yönetici gözaltına alındı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren 'Yardım derneği' adlı merkezde kumar oynandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek dernekte kumar oynandığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Operasyonda kumar malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı.

"Yardım derneği" adıyla faaliyet gösteren merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Dernekte yapılan aramada, kumar oynandığı belirlenen masada 3 bin 360 lira ile derneğin farklı bölümlerinde kumarda kullanılan eşyalar ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan dernek yöneticisi A.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Dernek yetkilisi ile dernek merkezinde kumar oynadıkları belirlenen A.A, Y.Ç, E.A, S.S. ve M.G'ye para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca dernek merkezinde içki ve tütün ürünlerinin tüketildiğinin tespit edilmesi nedeniyle dernek yöneticileri hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Osmancık Çorum Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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