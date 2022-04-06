Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi
AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'un Dodurga ilçesinde bir köy camisi, yangında büyük çapta hasar gördü.
DODURGA, ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde bir köy camisi, yangında büyük çapta hasar gördü.
Kuyucak köyünde camiden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti.
Caminin yanındaki eve de sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.