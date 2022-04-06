Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir köy camisi, yangında büyük çapta hasar gördü.

DODURGA, ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde bir köy camisi, yangında büyük çapta hasar gördü.

Kuyucak köyünde camiden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti.

Caminin yanındaki eve de sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.

Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

Çorum'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

AA / Kemal Ceylan - Güncel

İtfaiye, Dodurga, Çorum, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title