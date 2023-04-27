Sürücü 6 araca çarptıktan sonra kaçtı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra kendi aracını bırakarak kaçtı. Kaza anı ise mobese görüntülerine yansıdı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra kendi aracını bırakarak kaçtı. Kaza anı ise mobese görüntülerine yansıdı.

Kaza dün gece Çorum'un Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FH 7900 plakalı pikap, viraja hızlı girmesiyle yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede park halindeki 6 araçta maddi hasar tespit etti.

Araçlara çarpan pikap, çekici ile otoparka kaldırılıdı. Araçlara çapma anı ise mobese görüntülerine yansıdı. Görüntülere pikab sürücüsünün sokağa hızlı giriş yaptığı ve aracın kontrolünü kaybederek 6 araca çarptığı ardından da aracını bırakarak kaçtığı yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)