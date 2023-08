Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında İngilizce öğretmeni Can Keser hayatını kaybetti, babası ise yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan anları kaydedildi.

ÇORUM'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada İngilizce öğretmeni Can Keser (25) yaşamını yitirirken, babası Muzaffer Keser yaralı kurtuldu. Kaza anı ise KGYS kameralarına yansıdı.

İki gün önce İnönü Caddesi üzerinde bulunan Burunçiftliği Kavşağı'nda meydana gelen kazada, seyir halinde olan 25 yaşındaki Can Keser'i kullandığı 19 TP 492 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Can Keser, olay yerinde hayatını kaybederken babası Muzaffer Keser ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Can Keser'in kaza yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA