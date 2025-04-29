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Çorum'da Kontrolden Çıkan Okul Servisi Balkona Çarptı

Çorum'da Kontrolden Çıkan Okul Servisi Balkona Çarptı
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Çorum'da bir okul servisi kontrolden çıkarak bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2 lise öğrencisi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'da kontrolden çıkan okul servisi bir apartmanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı. Kazada 2 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servisin, camları ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada minibüste bulunan lise öğrencisi S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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