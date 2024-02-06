Çorum'da Kömürlük Hırsızlığına Karşı Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

ÇORUM 'da 5 farklı adreste kömürlüklerden hırsızlık yapan üç kişi polis ekiplerince yakalandı. Kent merkezinde evlere ait kömürlüklerde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğini harekete geçirdi. 5 farklı adreste bulunan binaların kömürlüklerinden semaver, bakır kazan, musluk bataryası, şofben gibi malzemeleri çalınanlar polise başvurdu. Ekipler bahse konu hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili K.K. (27), S. K. (28) ve B.C. (23) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel