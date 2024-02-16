Çorum'da komşularının uzun süre haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'deki evinde yaşayan Ömer Avşar'dan (87) haber alamayan komşuları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren polis ekipleri, Avşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda kesi ve darp izine rastlanmayan Avşar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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