Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

ÇORUM'da, komşu aileler arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Yusuf Kaçmaz (71) ile gelini Hanım Kaçmaz (56) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

ÇORUM'da, komşu aileler arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Yusuf Kaçmaz (71) ile gelini Hanım Kaçmaz (56) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlan köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve komşu olan Kaçmaz ile Filiz aileleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Aile fertlerinden Ahmet Filiz, komşusu Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada diğer aile fertlerinin de silahla ateş etmesiyle her iki taraftan 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karışıp, silah kullandığı iddia edilen 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. ?


Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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