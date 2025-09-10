Haberler

Çorum'da Kızlar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Kızlar Arasında Kavga: 2 Yaralı
Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla yaralanırken, diğerleri darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da kızlar arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan F.Ç.N. (15), F.N.K. (14), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.N.İ, yanında taşıdığı bıçakla S.K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden 5 bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan ve hayati tehlikesi devam eden S.K, doktorların müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda darp sonucu yaralanan şüpheli A.N.İ. ile birlikte E.H. ve C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

