Çorum'da kırmızı ışıkta yol isteyen ambulans şoförü darbedildi - Haberler

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Çorum'da kırmızı ışıkta yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da kırmızı ışıkta yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtan yol isteyen ambulans şoförü darbedildi.

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtan yol isteyen ambulans şoförü darbedildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans şoförü Semih Erdi Özdemir, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde E.B. ile O.B'nin bulunduğu 42 KS 646 plakalı otomobilden korna çalarak yol istedi.

Kavşaktan hareket ettikten sonra yaklaşık 50 metre ileride araçlarıyla ambulansın önünü kesen iki zanlıdan biri, otomobilden inip ambulans şoförü Özdemir'i darbetti.

Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta, başka bir ambulansa alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gözüne darbe alan ambulans şoförü de arkadaşlarınca sağlık raporu almak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntüde zanlılardan birinin araçtan inerek ambulans şoförü ile tartışması, daha sonra aracına dönmesi, ileride ambulansı durdurup şoförü darbetmesi yer alıyor.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Güncel Haberler

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