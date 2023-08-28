Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpma: 2 yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kamil Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kamil Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Hakan Ö. yönetimindeki 19 BE 883 plaka otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada İhsan A. yönetimindeki 59 ACK 068 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Gökhan Ö. ve Nurettin Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM