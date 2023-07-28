Çorum'da Kendisini Savcı Gibi Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Çorum'da bir vatandaşın ziynet eşyalarını almaya çalışan dolandırıcı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın daha önce Samsun ve Uşak'ta da benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Çorum'da kendisini savcı ve savcı gibi tanıtarak bir vatandaşın ziynet eşyalarını almaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişinin dolandırdığını belirterek şikayette bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme de daha önce çok sayıda telefon dolandırıcılığı olayına karışan İ.A.'nın, Çorum'a gelerek konaklama yaptığı, KGYS üzerinden yapılan kontrolde şüpheli şahsın şehrin farklı noktalarında bulunduğu, en son Yavruturna Mahallesi Milönü Kavşağı civarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri İ.A.'yı Esnafevleri Sokak'ta bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Zanlının üzerinde ele geçirilen 4 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet yarım, 1 adet çeyrek, 15 adet 1 gr, 2 adet 0.5 gr ve 1 adet 0,25 gr altın malzemeler sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın sorgusunda Samsun ve Uşak'ta da benzer yöntemle dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen İ.A. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇORUM