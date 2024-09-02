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Çorum'da Kendisini Eve Kilitleyen Kişi Polis Tarafından İkna Edildi

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Çorum'da, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve Ali Rıza G. yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda evden çıkarıldı.

Çorum'da, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi.

Ali Rıza G. (67), Ilıca Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağını belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi, beni durduramazsınız." diye bağırdığı işitildi.

Ali Rıza G, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarıldı.

Ekip aracına alınan Ali Rıza G, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerince evde ve araçta yapılan incelemede bir miktar benzin bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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