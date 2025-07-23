Çorum'da Kazara Silah İle Yaralanma Olayı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Murat K, Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçtaki arkadaşları Bünyamin K. ve Şeref T. ile sohbet ederken, Bünyamin K'nin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Bünyamin K. ve Şeref T. tarafından araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bünyamin K. ve Şeref T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, kazara ateş aldığı iddia edilen tabancayı hastane bahçesindeki bir çöp kovasında buldu.

Öte yandan, Murat K'nin yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.