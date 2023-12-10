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Çorum'da kaza yapan otomobildeki 4 kişi kaza yerinden kaçtı

10 Aralık 2023 02:15 Son Güncelleme: 02:16 Abone Ol

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptığı aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücü ve diğer üç kişiyi bulmak için çalışma başlattı.