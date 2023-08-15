Çorum'da Kaza Sonucu Sıkışan Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin bagajında sıkışan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.