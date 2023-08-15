Çorum'da Kaza Sonucu Sıkışan Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin bagajında sıkışan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin bagajında sıkışan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
H.S. idaresindeki 06 CAS 825 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Sungurlu kara yolu Taş Köprü Kavşağı'nda A.K'nin kullandığı, bagajında koyun taşınan 05 ABP 843 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, bagajda sıkışan koyunun kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, koyunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarınca keydedildi.