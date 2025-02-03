Çorum'da Kaz Dövüşü Yapan 7 Kişiye Cezai İşlem
Çorum'da yapılan kaz dövüşü nedeniyle 7 kişi jandarma tarafından yakalanarak 72 bin 695 lira para cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve dövüştürülen kazlar hayvan rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
Çorum'da kaz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 7 kişiye jandarma ekiplerince 72 bin 695 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 7 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilere 72 bin 695 lira para cezası uygulandı, haklarında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı.
Dövüştürülen 6 kaz ise Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.