Çorum'da kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
Çorum'da çalıştığı iş yerinde kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tedavinin ardından hayatını kaybetti.
Çorum'da çalıştığı iş yerinde kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.
Halil Güvenç (29), 30 Kasım'da Çorum- Ankara kara yolunda çalıştığı fabrikada, malzemelerin yumuşatılması için kullanılan kaynar su kazanına düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güvenç, 7 gün süren tedavi sürecinin ardından kurtarılamadı.