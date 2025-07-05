Çorum'da Kayıp Yücel Kolçak'ın Boğazı Kesilmiş Cesedi Bulundu

Çorum'da Kayıp Yücel Kolçak'ın Boğazı Kesilmiş Cesedi Bulundu
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Çorum'da 4 gündür kayıp olan Yücel Kolçak'ın toprağa gömülü cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36), arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak'ın ailesi, 1 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kolçak'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Yücel Kolçak'ın en son Seydim bölgesinde görüldüğü

tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgede arama yaptı. Aramalarda, dün Seydim bölgesi Darlık mevkisindeki bir arazide Yücel Kolçak'ın toprağa gömülü cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Kolçak'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.K. (29), M.Y. ve H.İ.B. (29), dün polis tarafından gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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