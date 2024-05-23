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Çorum'da kayıp kişinin dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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Çorum'da kayıp olarak aranan Dursun Çoruk'un dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. S.İ., Ü.C. ve A.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sungurlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dursun Çoruk'un (52) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Çoruk'u farklı yerde öldürdükten sonra Çağşak köyündeki dere yatağına bıraktıkları iddiasıyla S.İ. (38), Ü.C. (46) ve A.Y. (41) gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince karakola götürülen cinayet zanlılarıyla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Sungurlu ilçesinde kayıp olarak aranan Dursun Çoruk, 19 Mayıs'ta Çağşak köyündeki dere yatağında çoban tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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