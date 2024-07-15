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Çorum'da kayıp kadın evinde ölü bulundu

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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Sündüs Ülker'den (86) iki gündür haber alınamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, balkondan içeri girerek Ülker'in hareketsiz yattığını tespit etti. Yapılan kontrolde Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum'da iki gündür kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Sündüs Ülker'den (86) iki gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire kapısının açılmaması üzerine merdivenle balkondan içeri giren ekipler yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Ülker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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