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Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Cansız Bedeni Bulundu

Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Cansız Bedeni Bulundu
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Çorum'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Samet Şeker'in otomobili, yol kenarında bulunan bir bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu. Aracın içinde yapılan aramada genç adamın cansız bedeni tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker'in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu. Aracın içerisende yapılan aramada Şeker'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Şeker'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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