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Çorum'da kayınvalidesini öldüren hükümlü yakalandı

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Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gülabibey Mahallesi'ndeki evinde 2010'da tabanca ile ateş ederek, kayınvalidesi Ayşe Ş'yi öldüren, kayınpederi Abdullah Ş'yi yaralayan veteriner hekim Abdullah P'nin (50) mahkemece verilen 37 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan Abdullah P. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Yakalama Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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