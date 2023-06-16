Çorum'da kaybolan minik kıza market sahibinden destek

Çorum'da ailesini kaybeden minik kız çocuğu, market sahibi Sadık Şahin tarafından koruma altına alındı. Şahin, çocuğa ikramlarda bulunarak polise haber verdi. Kız çocuğunun kardeşi gelene kadar bekleyen Şahin, çocuğu teslim etti.

Çorum'da, ailesini kaybeden minik kız çocuğuna market sahibi sahip çıktı.

Gülabibey Mahallesi Milönü Caddesi üzerinde market işleten Sadık Şahin, cadde üzerinde ağlayarak ailesini arayan çocuğu koruma altına aldı. Minik çocuğa dondurma, su ve çikolata ikram eden Şahin, hemen polisi arayarak minik çocuğun ailesinin bulunması için yardım istedi. Minik çocuk ise yorgunluktan iş yerinin sebze tezgahı üzerinde uyuyakaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri sahibi Sadık Şahin'den minik çocuğu teslim alacağı sırada kardeşinin gelerek çocuğu aldığını söyledi.

Kız çocuğunun caddede tek başına yürüdüğünü ve ayağında ayakkabısının olmadığını görünce kaybolduğunu anladığını dile getiren market sahibi Şahin, "Konuşmayı da bilmiyor. Burada beklettim. Sonra tezgahın üzerine çıkardım. Elini yüzünü yıkadıktan sonra dondurma ve çikolata verdim. Sonra polisi arayarak kayıp kız çocuğu olduğunu belirterek yardım istedim. Polisler geldi. Onlar da kaybolan kız çocuğunu çocuk büro amirliği ekiplerinin teslim alacağını belirttiler. Çocuk polisi geldiği sırada markete kaybolan kız çocuğunun kardeşi geldi. Bu Medine dediler. Çocuğun ismi Medine imiş. Kardeşi çocuğu aldıktan sonra polisler de buradan ayrıldı" dedi. - ÇORUM