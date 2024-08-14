Çorum'da kaybolan kişinin cesedi Boyabat Barajı'nda bulundu

Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin cesedi, AFAD ekiplerince Boyabat Barajı gölünde bulundu.

Gökçedoğan köyü Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün (75) cansız bedeni, sabah saatlerinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince baraj gölünden çıkarıldı.

Burada yakınları tarafından teşhis edilen cenaze, otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla baraj yakınlarında kamp yapan Fethi Ertürk'ün kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Eşyaları kamp alanında bulunan Ertürk'ün çevrede izine rastlanılmaması üzerine AFAD'ın 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi, 5 arama kurtarma personeli ve 6 AFAD gönüllüsü bölgeye sevk edilmişti.