Çorum'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Çorum'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, köy çevresi ile civar köylerde arama çalışmalarını sürdürüyor.