Çorum'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'dan 6 gündür haber alınamıyor

Sevindikalan köyünde yaşayan 74 yaşındaki Neşet Acar, 4 Ağustos'ta kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Acar'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.