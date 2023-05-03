Çorum'da Kaybolan Afgan Genç Kız Aranıyor

Çorum'da yaşayan 16 yaşındaki Afgan uyruklu Nilofar Afzeli, dün sabah Türkçe kursuna katılmak için evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

ÇORUM'da kaybolan 16 yaşındaki Afgan uyruklu Nilofar Afzeli, her yerde aranıyor.

Çorum'da yaşayan Nilofar Afzeli, dün sabah Türkçe kursuna katılmak için evinden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Genç kızın hayatından endişe eden ailesi polisi arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Dün sabahtan itibaren kayıp olan Nilofar Afzeli'nin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, baba Mohammad Afzeli kayıp kızının bulunmasını istedi.

Baba Afzeli tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada, Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezine 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Her yerde aradık fakat bulamadık. Rica ediyorum kızım bulusun, yerini bilen veya onu gören en yakın güvenlik güçlerine haber versin dedi.