Çorum'da kavgada silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada F.E.G. adlı şahıs pompalı tüfekle ateş ederek T.Ç'yi yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

??????? Çorum'da iki grup arasında çIkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

???????Alınan bilgiye göre, T.Ç. (18), S.D. (15), E.Y. (17) ve M.Y. (19) ile daha önceden husumetli oldukları öğrenilen F.E.G. (16), N.Y. (17), Y.Ş. (17) ve B.Ö. (25) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8. Sokak'taki Pazartesi Pazarı içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E.G. pompalı tüfekle ateş ederek T.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden mermiyle yaralanan T.Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.